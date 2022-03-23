Житель Бурятии побил жену кастрюлей за отсутствие ужина

В семье постоянно скандалят из-за пьянства мужчины



Ранее судимый житель Еравнинского района Бурятии, побивший жену кастрюлей, предстал перед судом.



Всё произошло 10 декабря 2021 года. Мужчина закатил скандал супруге из-за того, что она не приготовила к его приходу ужин. Глава семейства схватил кастрюлю и ударил ей по голове жены. У женщины образовался кровоподтёк в теменной области справа.



Суд признал мужчину виновным в нанесении побоев.



- В ходе рассмотрения дела потерпевшая и подсудимый заявили о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Однако суд это ходатайство отклонил, поскольку сельчанин судим, ранее был подвергнут административному наказанию за нанесение побоев той же потерпевшей, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.



Из показаний потерпевшей следует, что в семье происходят скандалы на почве пьянства мужчины, от которого она полностью зависит как от единственного кормильца. При этом доводы потерпевшей о примирении с «кухонным боксёром» суд учёл в качестве смягчающего наказание.



В итоге суд назначил мужчине 80 часов обязательных работ.



