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В Бурятии мать с сыном перечислили мошенникам миллион рублей

В Бурятии мать с сыном перечислили мошенникам миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина покупала автомобиль из Европы

61-летняя жительница Заиграевского района Бурятии перечислила мошенникам больше миллиона рублей. В полицию женщина обратилась 15 декабря, сообщили в МВД по Бурятии.

В ноябре женщина с сыном решили купить автомобиль. В поисках подходящей машины 38-летний сын пенсионерку через социальную сеть нашёл сайт по продаже автомобилей. Связавшись с представителем, мужчина узнал, что для быстрой доставки авто из Германии необходимо оплатить 70% от его стоимости.

Женщина, взяв кредит, перевела по указанному банковскому счёту более миллиона рублей и стала ожидать доставку иномарки в Улан-Удэ. Спустя обещанное время, так и не дождавшись покупки, сын попытался выйти на связь с продавцом, однако обнаружил, что переписка заблокирована.

Спустя месяц сельчанка написала заявление в полицию. Следователю женщина рассказала, что знала о такого рода мошенниках, однако доверилась сыну.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью 50-летняя улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей.


мошенничество

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