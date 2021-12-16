Женщина покупала автомобиль из Европы
61-летняя жительница Заиграевского района Бурятии перечислила мошенникам больше миллиона рублей. В полицию женщина обратилась 15 декабря, сообщили в МВД по Бурятии.
В ноябре женщина с сыном решили купить автомобиль. В поисках подходящей машины 38-летний сын пенсионерку через социальную сеть нашёл сайт по продаже автомобилей. Связавшись с представителем, мужчина узнал, что для быстрой доставки авто из Германии необходимо оплатить 70% от его стоимости.
Женщина, взяв кредит, перевела по указанному банковскому счёту более миллиона рублей и стала ожидать доставку иномарки в Улан-Удэ. Спустя обещанное время, так и не дождавшись покупки, сын попытался выйти на связь с продавцом, однако обнаружил, что переписка заблокирована.
Спустя месяц сельчанка написала заявление в полицию. Следователю женщина рассказала, что знала о такого рода мошенниках, однако доверилась сыну.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью 50-летняя улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей.
В Бурятии мать с сыном перечислили мошенникам миллион рублей
Происшествия, Фото:
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