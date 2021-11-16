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Улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов

Улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов
Происшествия,  Фото:из архива
Обманутая женщина знала о подобных мошенничествах, но всё равно повелась

50-летняя улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.

В соцсети женщина увидела рекламу о возможности пассивного дохода на инвестициях. В октябре она заполнила и отправила заявку, указав свой телефон.

Через некоторое время с улан-удэнкой связался «представитель брокерской фирмы». Он объяснил условия заработка и рассказал, как вложить деньги для получения первой прибыли. Мужчина заявил, что доход будет зависеть от количества вложенных средств.

Женщина по указке афериста установила специальную программу для удалённого доступа к своему смартфону. И с помощью помощников за несколько недель вложила около 9,5 миллионов рублей.

Такую крупную сумму она взяла в кредит в нескольких банков на себя и родственников, а также потратила все свои накопления.

При этом женщина была наслышана о подобных мошенниках. Однако поверила в реальность заработка, так как с ней проводили обучающие семинары, тренинги и всячески убеждали в том, что их фирма якобы работает легально.

Примечательно, что члены семьи улан-удэнки знали о её «заработке» (последнее вложение женщина попросила перечислить своего 23-летнего сына). Но никто не задумался, что их попросту обманывают.

Мошенники убеждали улан-удэнку, что её сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход. Спустя месяц она попыталась вывести прибыль, однако консультант заявил, что для вывода необходимо открыть дополнительный банковский счёт и положить на него ещё денег. Тогда улан-удэнка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленников.

Жителей Бурятии просят не «вестись» на лёгкую и быструю прибыль.

- Игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу прежде, чем принимать решения об участии в подобных сделках, - предупреждают в полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре стало известно о том, как 55-летняя улан-удэнка потеряла 15 миллионов рублей, вложившись в «строительство на Кипре». Ещё одна жительница Бурятии перевела более 230 тысяч «иностранцу», с которым познакомилась в соцсети. Также осенью житель Бурятии стал жертвой мошенников, позвонивших ему 55 раз. В августе 57-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 14 миллионов рублей. В июле ещё один улан-удэнец лишился более трёх миллионов рублей.

Осенью 2020 года улан-удэнка рассказала на видео, как мошенники вытянули у неё 1,5 млн. Она, в частности, призналась, что её «бдительность была усыплена».
мошенничество

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