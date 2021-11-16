- Игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу прежде, чем принимать решения об участии в подобных сделках, - предупреждают в полиции.







50-летняя улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.В соцсети женщина увидела рекламу о возможности пассивного дохода на инвестициях. В октябре она заполнила и отправила заявку, указав свой телефон.Через некоторое время с улан-удэнкой связался «представитель брокерской фирмы». Он объяснил условия заработка и рассказал, как вложить деньги для получения первой прибыли. Мужчина заявил, что доход будет зависеть от количества вложенных средств.Женщина по указке афериста установила специальную программу для удалённого доступа к своему смартфону. И с помощью помощников за несколько недель вложила около 9,5 миллионов рублей.Такую крупную сумму она взяла в кредит в нескольких банков на себя и родственников, а также потратила все свои накопления.При этом женщина была наслышана о подобных мошенниках. Однако поверила в реальность заработка, так как с ней проводили обучающие семинары, тренинги и всячески убеждали в том, что их фирма якобы работает легально.Примечательно, что члены семьи улан-удэнки знали о её «заработке» (последнее вложение женщина попросила перечислить своего 23-летнего сына). Но никто не задумался, что их попросту обманывают.Мошенники убеждали улан-удэнку, что её сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход. Спустя месяц она попыталась вывести прибыль, однако консультант заявил, что для вывода необходимо открыть дополнительный банковский счёт и положить на него ещё денег. Тогда улан-удэнка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленников.Жителей Бурятии просят не «вестись» на лёгкую и быструю прибыль.