 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

В Бурятии выбирают лучшее стихотворение о вакцинации

В Бурятии выбирают лучшее стихотворение о вакцинации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Итоги конкурса озвучат 30 ноября

Завершился конкурс стихотворений о вакцинации против коронавируса «Бурятия, прививайся».

Конкурсные работы принимались до 27 ноября. На данный момент члены жюри изучают все конкурсные работы. Новые, дополнительные работы уже не принимаются к рассмотрению, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Результаты будут подведены и оглашены завтра, 30 ноября.

Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс стартовал 12 ноября. Жюри определит трёх победителей, которые получат приз от Медицинской палаты Бурятии. Призёрам и победителю предусмотрены денежные призы: за первое место — 10 тысяч рублей; за второе место — 7 тысяч рублей; за третье место — 5 тысяч рублей.

Всего по хештегу #БурятияПрививайся доступно 125 публикаций.
конкурс стихотворение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни
В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни
Общество, 29.11.2021
Шагдар Мункуев оттолкнул молодого человека и принял удар на себя
Праздник тысячи лампад начался в Бурятии
Праздник тысячи лампад начался в Бурятии
Общество, 29.11.2021
В дацанах республики начался большой молебен Зула хурал
В новой поликлинике в Тарбагатае завершают внутреннюю отделку
В новой поликлинике в Тарбагатае завершают внутреннюю отделку
Общество, 29.11.2021
Новое большое здание состоит из трёх блоков
В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек
В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек
Общество, 29.11.2021
Дома достраивают за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков
За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии
За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии
Общество, 29.11.2021
Общее число случаев заражения превысило отметку в 69,5 тысяч
В районе Бурятии котельные не запаслись топливом
В районе Бурятии котельные не запаслись топливом
Общество, 29.11.2021
Вопрос решался в судебном порядке 
В Бурятии обсудили антикоррупционные стандарты госслужащего
В Бурятии обсудили антикоррупционные стандарты госслужащего
Общество, 29.11.2021
Совещание состоялось на минувшей неделе
Жителя Бурятии отправили в колонию за сбор конопли
Жителя Бурятии отправили в колонию за сбор конопли
Общество, 29.11.2021
Собранную «травку» он хранил у себя 
В Улан-Удэ днём до -8 градусов
В Улан-Удэ днём до -8 градусов
Общество, 29.11.2021
Местами по республике небольшой снег
В Байкальском заповеднике рассказали о сроках залегания медведей в спячку
В Байкальском заповеднике рассказали о сроках залегания медведей в спячку
Общество, 28.11.2021
На территории заповедника обитают около ста медведей
Читинец украл айфон и продал его за тысячу рублей
Читинец украл айфон и продал его за тысячу рублей
Общество, 28.11.2021
Между тем, стоимость телефона - 99 тысяч рублей
В новом клипе показали красоты Бурятии и Тувы
В новом клипе показали красоты Бурятии и Тувы
Общество, 28.11.2021
Записали совместную композицию и сняли клип артист из Тувы Ишкин оглу и певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов

Экспертиза доказала, что жительница Бурятии не брала кредит
Экспертиза доказала, что жительница Бурятии не брала кредит
Общество, 28.11.2021
Согласно выводам экспертизы, расписался в документах другой человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^