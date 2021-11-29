Итоги конкурса озвучат 30 ноября
Завершился конкурс стихотворений о вакцинации против коронавируса «Бурятия, прививайся».
Конкурсные работы принимались до 27 ноября. На данный момент члены жюри изучают все конкурсные работы. Новые, дополнительные работы уже не принимаются к рассмотрению, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Результаты будут подведены и оглашены завтра, 30 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс стартовал 12 ноября. Жюри определит трёх победителей, которые получат приз от Медицинской палаты Бурятии. Призёрам и победителю предусмотрены денежные призы: за первое место — 10 тысяч рублей; за второе место — 7 тысяч рублей; за третье место — 5 тысяч рублей.
Всего по хештегу #БурятияПрививайся доступно 125 публикаций.
В Бурятии выбирают лучшее стихотворение о вакцинации
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