В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму», - призывают организаторы



Министерство здравоохранения Бурятии запустило конкурс стихотворений о вакцинации против COVID-19.



«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму. Напишите стихи о важности и необходимости вакцинации против коронавируса. Креатив и фантазия приветствуются», - говорится в описании к конкурсу.



Написать стихотворение о вакцинации и опубликовать видео со стихами на личной странице в Инстаграм с хэштэгом #БурятияПрививайся и с отметкой аккаунтов @minzdrav_03 и @buryatiaofficial необходимо до 27 ноября. Для участия в конкурсе аккаунт должен быть открытым.



Жюри определит трёх победителей, которые получат приз от Медицинской палаты Бурятии.



Призёрам и победителю предусмотрены денежные призы: за 1 место — 10 тысяч рублей; за 2 место — 7 тысяч рублей; за 3 место — 5 тысяч рублей.



Подведение итогов пройдёт 30 ноября на странице республиканского минздрава в Instagram.



