«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму», - призывают организаторы
Министерство здравоохранения Бурятии запустило конкурс стихотворений о вакцинации против COVID-19.
«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму. Напишите стихи о важности и необходимости вакцинации против коронавируса. Креатив и фантазия приветствуются», - говорится в описании к конкурсу.
Написать стихотворение о вакцинации и опубликовать видео со стихами на личной странице в Инстаграм с хэштэгом #БурятияПрививайся и с отметкой аккаунтов @minzdrav_03 и @buryatiaofficial необходимо до 27 ноября. Для участия в конкурсе аккаунт должен быть открытым.
Жюри определит трёх победителей, которые получат приз от Медицинской палаты Бурятии.
Призёрам и победителю предусмотрены денежные призы: за 1 место — 10 тысяч рублей; за 2 место — 7 тысяч рублей; за 3 место — 5 тысяч рублей.
Подведение итогов пройдёт 30 ноября на странице республиканского минздрава в Instagram.
В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации
Общество, Фото:
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