 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации

В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму», - призывают организаторы

Министерство здравоохранения Бурятии запустило конкурс стихотворений о вакцинации против COVID-19.

«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму. Напишите стихи о важности и необходимости вакцинации против коронавируса. Креатив и фантазия приветствуются», - говорится в описании к конкурсу.

Написать стихотворение о вакцинации и опубликовать видео со стихами на личной странице в Инстаграм с хэштэгом #БурятияПрививайся и с отметкой аккаунтов @minzdrav_03 и @buryatiaofficial необходимо до 27 ноября. Для участия в конкурсе аккаунт должен быть открытым.

Жюри определит трёх победителей, которые получат приз от Медицинской палаты Бурятии.

Призёрам и победителю предусмотрены денежные призы: за 1 место — 10 тысяч рублей; за 2 место — 7 тысяч рублей; за 3 место — 5 тысяч рублей.

Подведение итогов пройдёт 30 ноября на странице республиканского минздрава в Instagram.

конкурс коронавирус вакцинация профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии строителю моста задерживали зарплату
В Бурятии строителю моста задерживали зарплату
Общество, 12.11.2021
После прокурорского вмешательства долг был погашен 
В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации
В Бурятии запустили конкурс стихотворений о вакцинации
Общество, 12.11.2021
«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму», - призывают организаторы 
В Забайкалье стартовал волейбольный видеочеллендж
В Забайкалье стартовал волейбольный видеочеллендж
Общество, 12.11.2021
Победители получат призы и подарки
Ученики Иркутской области выберут лучшего школьного повара
Ученики Иркутской области выберут лучшего школьного повара
Общество, 12.11.2021
Регион стал одной из площадок проекта «Шеф в школе»
В Улан-Удэ к вечеру может пойти снег
В Улан-Удэ к вечеру может пойти снег
Общество, 12.11.2021
В районах республики снежно
В Бурятии выберут «Книги года»
В Бурятии выберут «Книги года»
Общество, 11.11.2021
В этом году конкурс проводится в шести номинациях
В Улан-Удэ покажут выставку о географических открытиях
В Улан-Удэ покажут выставку о географических открытиях
Общество, 11.11.2021
Она посвящена Восточно-Сибирскому отделению Русского географического общества
В Бурятии вручены ещё 3 почётных знака овцевода-тысячника
В Бурятии вручены ещё 3 почётных знака овцевода-тысячника
Общество, 11.11.2021
Награждённые передали сельчанам более 3000 овец
На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация
На севере Бурятии откроется обновлённая детская консультация
Общество, 11.11.2021
Жители Баунтовского района смогут попасть в неё уже на следующей неделе
В Бурятии завершился ремонт отделений Еравнинской ЦРБ
В Бурятии завершился ремонт отделений Еравнинской ЦРБ
Общество, 11.11.2021
Здание нуждалось в качественном утеплении
В Бурятии начались сборы со старшинами подразделений
В Бурятии начались сборы со старшинами подразделений
Общество, 11.11.2021
К сборам привлечено более 200 старшин соединений и воинских частей ВВО
В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов
В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов
Общество, 11.11.2021
Соревновались коллективы интернатных учреждений республики

Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту
Улан-удэнцы стали чаще звонить в соцзащиту
Общество, 11.11.2021
Самые частые вопросы касаются выплат на детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^