Бурятская лучница призналась, что соревноваться на Паралимпиаде было сложнее обычного
Спортивная общественность Бурятии сегодня встретила участницу Паралимпийских игр в Токио, заслуженного мастера спорта России по стрельбе из лука Татьяну Андриевскую и заслуженного тренера России Цыденбала Цыренжапова. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.
Лучница не смогла завоевать медалей на Паралимпиаде. Её встретили торжественно и с большим почётом.
- Татьяна Сергеевна, вся ваша жизнь демонстрирует, что человеческий дух преодолевает всё и можно идти к мечте и добиваться её. И все ваши награды тому подтверждение. Спасибо вам за участие и спортивный подвиг, - обратился заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.
Для Татьяны эта Паралимпиада является первой в её карьере, и она решительно настроена на следующие Игры в Париже.
- Было немного сложно, сложнее, чем кажется. Сложнее чем мир и Европа, но это опыт и будем готовиться к Парижу, - поделиласьТатьяна Андриевская.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один лучник из Бурятии Баир Шигаев завоевал на Паралимпиаде бронзовую медаль. Он стал призёром в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой.
Триумфатором Паралимпиады стал уроженец Бурятии, велогонщик Михаил Асташов. Он взял две золотых медали – в гонке на велотреке и на шоссе. 4 сентября Михаил в составе российской сборной прилетел в Москву.
В Бурятию вернулась участница Паралимпиады Татьяна Андриевская
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