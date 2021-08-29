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Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Баир Шигаев участвовал в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой  

Спортсмены Баир Шигаев и Степанида Артахинова завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает ТАСС, в поединке за третье место они победили команду Ирана со счетом 153:151. Золото завоевали китайские спортсмены, которые в финале победили команду Турции (153:152).

Ранее по результатам квалификационного тура на Паралимпийских играх в Токио мастер спорта международного класса Баир Шигаев из Бурятии набрал наибольший балл среди российских спортсменов – 693. Тем самым, Баир обеспечил себе участие в смешанной команде по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой.

Что касается личного первенства, то в 1/16 Баиру Шигаеву противостоял Виро Жулин из Малайзии - спортсмен из Бурятии победил его с результатом 136:126. В 1/8 лучник встретится со спортсменом из Турции Булет Коркмаз. Поединок состоится 31 августа в 09.08 по местному времени.

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спорт Паралимпийские игры

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