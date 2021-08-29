Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Баир Шигаев участвовал в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой
Спортсмены Баир Шигаев и Степанида Артахинова завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщает ТАСС, в поединке за третье место они победили команду Ирана со счетом 153:151. Золото завоевали китайские спортсмены, которые в финале победили команду Турции (153:152).
Ранее по результатам квалификационного тура на Паралимпийских играх в Токио мастер спорта международного класса Баир Шигаев из Бурятии набрал
наибольший балл среди российских спортсменов – 693. Тем самым, Баир обеспечил себе участие в смешанной команде по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой.
Что касается личного первенства, то в 1/16 Баиру Шигаеву противостоял Виро Жулин из Малайзии - спортсмен из Бурятии победил его с результатом 136:126. В 1/8 лучник встретится со спортсменом из Турции Булет Коркмаз. Поединок состоится 31 августа в 09.08 по местному времени.
Возрастное ограничение 0+.
За выходные уровень воды в Селенге поднялся на 16 сантиметров
Предлагаем взглянуть на августовскую подборку фотографий Сергея Тарасенко
Населённым пунктам, находящимся ниже по течению реки, надо готовиться к подъёму уровня воды
Туристка не могла самостоятельно передвигаться
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Молодой полицейский осуждён на три года
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия библиотеки
В отделениях реанимации находятся 49 пациентов
В лесах определены места для отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно в особый противопожарный режим
Сельчан предупредили, что в связи с неурожаем кедрового ореха, ягод возможен ещё выход хищников
Мужчина получил 4 года колонии
Местами ожидаются грозы
Счастливая девушка едва сдержала слёзы
Поэтесса из Санкт-Петербурга, написавшая слова песни, и Лудуб Очиров познакомились несколько лет назад
Число госпитализированных больных за сутки не изменилось