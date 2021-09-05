Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии собирается встать на лыжи

Михаил Асташов вернулся в Россию с очень успешной для себя Паралимпиады в Токио
4 сентября в международном аэропорту Шереметьево торжественно встретили третью группу спортсменов, вернувшихся с Паралимпийских игр в Токио. В Москву прилетел 181 человек, в их числе 23 чемпиона, 15 серебряных призёров и 21 обладатель бронзы. В том числе в Россию вернулся двукратный победитель Паралимпиады по велоспорту, уроженец Бурятии Михаил Асташов.
Спортсменов встречали родственники и болельщики. Они пели российский гимн, скандировали спортивные кричалки и приготовили фотографии победителей, чтобы взять у них автографы, передаёт телеканал ОТР. Михаила Асташов ОТР в своём сюжете назвал «звездой этих Игр».
Михаил заявил, что теперь будет тренироваться ещё усерднее, чтобы на следующей Паралимпиаде побить собственный рекорд мира. В этом году, кроме велосипеда, бега и занятий в бассейне, Михаил собирается встать на протезах на лыжи.
- Я не лучший, а один из многих наших спортсменов. У нас все спортсмены сильные. Все старались по мере своих возможностей, все молодцы. Просто кому-то удача улыбнулась, а кому-то немножечко не повезло. Буду продолжать заниматься дальше, пока есть здоровье, есть силы. Буду стараться работать и дальше, тренироваться, - поделился с журналистами Асташов.
Михаил участвовал в четырёх гонках на Паралимпиаде. Он завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3 000 метров на велотреке. Также он стал чемпионом в шоссейной гонке с раздельным стартом.
Михаил давно доказал своими успешными выступления, что его возможности безграничны. Он родился 6 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Ребёнок появился на свет без рук и ног, из-за чего родители отказались от него ещё в роддоме. Первые годы жизни Михаил провёл в доме малютки, а затем рос в специализированном детдоме в Челябинской области. Именно там и начал заниматься спортом, а кроме того, выучился всему, чтобы жить самостоятельно, даже научился шить на швейной машинке.
После выпуска Михаила из детского дома родители восстановили над ним опеку. Он какое-то время жил с ними в Бурятии, учился во ВСГАКИ, тренировался в Улан-Удэ и в Екатеринбурге. Сейчас спортсмен выступает за два региона – Бурятию и Свердловскую область.
Сперва занимался плаванием, где ставил национальные рекорды и выигрывал чемпионаты страны. Не имея рук и ног ниже локтей и коленей, даже побеждал соперников с одной поражённой конечностью.
Затем сосредоточился на паратриатлоне – сложнейшем виде спорта, состоящем из плавания, велогонки и бега. Здесь он также становился лучшим в России, в июне 2021-го стал чемпионом мира. В том же месяце завоевал серебро и бронзу чемпионата мира по велоспорту на шоссе. В велоспорт Михаил пришёл как раз из-за стремления попасть на Паралимпиаду, ведь класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Игр.
Согласно республиканскому закону, спортсмену за победу на Паралимпийских играх от Бурятии полагается квартира, премия в размере 1,5 миллионов рублей и пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей.
Поскольку Михаил выступает в параллельном зачёте за Бурятию и за Свердловскую область, ему также полагается поощрение и от второго региона. Законом Свердловской области за победу на Паралимпиаде положено 4 миллиона рублей.
Также российские паралимпийцы награждаются из госбюджета (суммы такие же, как у олимпийцев): за золото положено 4 миллиона рублей. Существующий в России порядок предполагает, что каждая награда оплачивается отдельно. Если один и тот же спортсмен получает более одной медали, то призовые суммируются.
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии собирается встать на лыжи
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