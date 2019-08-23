В прокуратуре прошло межведомственное заседание
8 сентября 2019 года в Бурятии пройдут выборы мэра города Улан-Удэ, в 8 муниципальных образованиях – выборы глав сельских поселений, в 17 – выборы в представительные органы местного самоуправления.
В прокуратуре прошло заседание межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных, контролирующих ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Председатель избирательной комиссии республики в своём докладе сообщил о подготовке к проведению выборов в органы местного самоуправления республики.
- Участники совещания обсудили готовность правоохранительных органов к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период выборных кампаний, о соблюдении правил противопожарной безопасности на избирательных участках, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По результатам обсуждения приняты первоочередные меры по подготовке к проведению выборов, взаимодействию прокуроров с правоохранительными органами, избирательными комиссиями, органами государственной власти и местного самоуправления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в единый день голосования 8 сентября, на выборах мэра и городского совета депутатов, будет работать 174 избирательных участка.
Правоохранители Бурятии готовятся ко дню выборов
Общество, Фото:
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