Улан-удэнцы смогут проголосовать за мэра досрочно

В выборах в Улан-Удэ смогут принять участие 293 тысячи избирателей
В Улан-Удэ в единый день голосования 8 сентября, на выборах мэра и городского совета депутатов, будет работать 174 избирательных участка.
По официальным данным статистики, правом избирательного голоса в столице Бурятии обладают 293 тысячи улан-удэнцев. В Улан-Удэ 8 сентября с 8:00 до 20:00 будут работать 174 участковых избирательных комиссии (УИК). 161 из них постоянная, 13 открыты в учреждения здравоохранения, исполнения наказаний, домах отдыха и т. д, сообщает управление по информационной политике города.
- Все участки обеспечены телефонной связью, имеется интернет. На 94 УИКах будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней, где применяется машиночитаемый код для протоколов и время обработки значительно сокращается, - сообщила журналистам на брифинге председатель Избирательной комиссии Улан-Удэ Марина Андронова.
У граждан есть возможность досрочного голосования по уважительным причинам. Те, кто уезжает в отпуск, проходит лечение, отбывает в командировку и т.д., с 28 августа могут обратиться в территориальную участковую комиссию (ТИК) с заявлением и проголосовать досрочно. ТИКи будут работать с 28 августа по 7 сентября включительно в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00.
На дому могут проголосовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо заранее (не позднее 14:00 8 сентября) оставить заявку в своей участковой избирательной комиссии (УИК), сотрудники которой приедут по указанному жителем адресу.
Дополнительная информация размещена на портале органов местного самоуправления Улан-Удэ по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/vlast/izbiratelnaya-komissiya/vybory/. Работает горячая линия связи с избирателями по телефону 8 (3012) 45-45-92, 45-45-93.
Как сообщал «Байкал-Daily», на кресло мэра Улан-Удэ претендуют 6 человек:
1. Батодалай Багдаев, телеведущий (выдвинут партией КПСС);
2. Геннадий Бадмаев, директор ТСЖ «Уютный двор» (выдвинут партией «Справедливая Россия»);
3. Вячеслав Мархаев, иркутский сенатор, лидер Бурятского отделения КПРФ (выдвинут партией КПРФ);
4. Алексей Хандархаев, заместитель мэра Улан-Удэ (выдвинут партией «Гражданская платформа»);
5. Николай Чимитов, представитель ЛДПР (выдвинут партией ЛДПР)
6. Игорь Шутенков, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ (самовыдвиженец)
Улан-удэнцы смогут проголосовать за мэра досрочно
Общество, Фото:
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