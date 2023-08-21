Бурятию поставили на 24 место в стране по размеру зарплат

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Эксперты утверждают, что почти у трети жителей республики они выше среднероссийской



В агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг субъектов РФ по высоким зарплатам. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где 75% трудящихся получают жалованье выше среднего по стране (а оно – 59 тысяч). Ещё у 35,1% его размер, согласно исследованию, даже больше двух средних.



Далее идут Ненецкий автономный округ с показателем 61,4% и Ханты-Мансийский АО (60,8%). Также в топ-10 попали Магаданская область (59,7%), Чукотка (58,6%), Сахалин (52%), Якутия (48,6%), Мурманская область (45,1%), Москва (44,4%) и Санкт-Петербург (43,2%).



Самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников – в Ингушетии (8,8%). Кроме того, в хвосте рейтинга оказались Чечня (10,1%), Кабардино-Балкария (10,1%), Карачаево-Черкессия (11,3%), Калмыкия (11,4%), Ивановская область (11,5%), Алтайский край (12,1%), Дагестан (13%), Алтай (14,2%) и Костромская область (14,3%).



Бурятия в этом перечне на 24-ой строчке. По данным РИА Рейтинг, у 29,6% работающих жителей республики заработок больше среднероссийского, у 7,2% – выше двух средних жалований. Соседнее Забайкалье оказалось на 21 месте (30,7% и 10,3% соответственно), Иркутская область – на 11 (40,5% и 12,9%).



- В последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022-го по май 2023-го средняя зарплата в РФ составила 59 тысяч рублей – на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период, – отмечает РИА Новости.



По словам экспертов, в реальности жалованье в большинстве случаев отличается от среднего по стране, упоминаемого в экономических новостях. Кроме того, важную роль играет региональная дифференциация.



В ЯНАО хорошо платят тем, кто трудится в сфере добычи нефти и газа, а цены там не столь высокие, как во многих других северных и удалённых регионах. Что касается аутсайдеров, там может быть ощутимое искажение статистики, поскольку в большинстве этих субъектов весьма значительна доля «зарплат в конвертах».

