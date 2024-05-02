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Балдан Цыдыпов, спасший на СВО 150 сослуживцев, нашёл свою любовь

Балдан Цыдыпов, спасший на СВО 150 сослуживцев, нашёл свою любовь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Герой России женился ещё год назад

Служивший в Бурятии уроженец соседнего Забайкалья, гвардии лейтенант Балдан Цыдыпов женился. Он связал себя узами Гименея ещё год назад. Об этом на днях написала «Комсомольская правда в Иркутске».

На недавнем всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою, организованном в честь Цыдыпова в Иркутске (возрастное ограничение – 6+), он появился в сопровождении кареглазой брюнетки, отмечает издание. Мэр города Руслан Болотов во всеуслышание объявил: Герой России пришёл на соревнования с женой. Балдан подтвердил журналистам, что это его супруга.

- Живёт пара в столице, проводя много времени в перелётах из-за мероприятий, на которые Героя России приглашают в качестве почётного гостя. Сами супруги уверены, что счастье любит тишину, поэтому как и где познакомились влюблённые, остаётся гадать. Однако земляки Балдана уверенно говорят: «Наша красавица, бурятка!», – подчёркивает «Комсомолка». 

Весной 2022-го Цыдыпов, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы. В июне того же года за свой подвиг он получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.

В декабре того же года Балдан поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России, причём без вступительных испытаний. У него имеется два звания – почётный гражданин Забайкалья и почётный гражданин Аги. Осенью Цыдыпов, лишившийся стопы, начал осваивать протез. 
семья брак любовь Герой России спецоперация на Украине

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