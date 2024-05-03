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В Иркутской области стартовал Байкальский Пасхальный фестиваль

В Иркутской области стартовал Байкальский Пасхальный фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие проводится в регионе впервые

В Иркутской области учреждения культуры проведут мероприятия, выставки и просветительские программы, посвящённые празднику Пасхи. Православные христиане отметят его в воскресенье, 5 мая. В этом году все мероприятия являются частью Байкальского пасхального фестиваля (6+), который проходит впервые.

Значительная часть мероприятий состоится 5 мая. В этот день от Богоявленского собора до Верхней Набережной пройдёт общегородской пасхальный крестный ход (0+). У памятника Александру III состоятся народные гуляния, выступят творческие коллективы и исполнители Иркутской области (6+).

В Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» начнётся XVI областной пасхальный театральный фестиваль «Дорогою добра» (6+). В нём примут участие 14 творческих коллективов из Иркутска, Усольского и Шелеховского районов Иркутской области. За три дня выступят около 300 юных артистов, их спектакли посмотрят более двух тысяч зрителей. Показы будут бесплатными.

В Троицкой церкви архитектурно-этнографического музея «Тальцы» состоится молебен (0+), где желающие смогут освятить куличи, пасхи, пасхальные яйца. Затем проведут традиционные пасхальные игры и забавы, мастер-класс по украшению яйца в технике «декупаж».

В органном зале Иркутской областной филармонии проведут пасхальный концерт (6+). Зрители услышат композиции И.С. Баха, И. Пахельбеля, Г.Ф. Генделя, М. Мусоргского, С.Рахманинова в исполнении композитора и органиста Дечебала Григоруцэ.

XXI областной фестиваль детского творчества «Пасхальная радость – 2024» (6+) состоится в театре юного зрителя им. А Вампилова. 5 мая там откроют выставку поделок учащихся и воспитанников православных, общеобразовательных и социальных детских учреждений Иркутска и Иркутской области. Затем детям покажут благотворительный спектакль. 6 и 7 мая запланированы игровые программы и мастер-классы для детей.

7 мая в концертном зале Иркутского областного музыкального колледжа им. Фридерика Шопена состоится праздничный пасхальный концерт (6+).

В Иркутском областном краеведческом музее с 6 по 12 мая пройдут театрализованные представления для детей (6+). В культурно-просветительском центре им. свт. Иннокентия (Вениаминова), который находится в Качугском районе, – выставка, подготовленная на основе коллекции предметов церковного искусства Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского (6+).

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область Пасха православие

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