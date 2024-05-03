В Бурятии народный учитель СССР награждена медалью

«Рядом с ней хочется работать, у неё хочется учиться», - отмечают коллеги Марии Гармаевой
Медалью «100 лет министерства образования и науки Республики Бурятия» в честь завершения Года педагога и наставника была награждена Мария Гармаева, народный учитель СССР.
Мария Чириповна посвятила всю свою жизнь обучению подрастающего поколения. В 1953 году юная Мария поступила на физико-математический факультет Бурятского педагогического института. Начала свой профессиональный путь в 1957 году как учитель математики в Аргадинской школе Курумканского района. За период длительной педагогической деятельности ей пришлось преподавать математику в средних школах почти всех сёл Курумканского района, куда переводили её мужа – Доржи Гомбоева, заслуженного зоотехника Республики Бурятия, кавалера ордена Трудового Красного Знамени.
Мария Гармаева была делегатом всесоюзного, всероссийского и Бурятского съездов учителей. Избиралась депутатом районного совета и членом бюро Курумканского районного комитета партии. Её труд по достоинству оценён 2 медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда», почётными грамотами президиумов Верховных Советов Российской Федерации и Республики Бурятия, знаками трудового отличия. В 1973 году она была награждена знаком «Отличник народного просвещения». В 1980 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в 1983 году – звание «Учитель-методист». В этом же году, первой из тысяч её коллег по всей Восточной Сибири и Дальнему Востоку, Мария Чириповна была удостоена высокого звания «Народный учитель СССР». В 2017 году была удостоена звания «Почётный гражданин Республики Бурятия».
Богатой была не только общественная и трудовая, но и личная жизнь. В семье Гомбоевых выросли трое талантливых детей, обладающих высокими математическими способностями.
- Жизнь Марии Чириповны можно назвать примером самоотверженной работы и преданности любимому делу - обучению и воспитанию молодёжи. Она является профессионалом и творческим учителем, интеллектуально развитой личностью, обладающей высокой культурой, педагогическим тактом, обаянием и гуманностью, - заявили в министерстве образования РБ.
В Бурятии народный учитель СССР награждена медалью
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