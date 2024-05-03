В Бурятии сельские школьники опаздывают на уроки из-за автобуса

Детей не успевают привозить на занятия вовремя



В баргузинском селе Нестериха нехватка школьного транспорта. Местные жители попросили запустить там ещё один автобус. Тот единственный, что есть, приезжает поздно, и потому дети не успевают на занятия, рассказали люди в группе «Баргузин-инфо.24/7»



Директор Баргузинской средней школы Алексей Молчанов сообщил, что автобусам требуется техосмотр и после него ожидается системное возобновление маршрутов по перевозке учеников из Баргузина в Нестериху и село Шапеньково. Администрация учебного заведения уже направила заявки в диагностические центры для прохождения процедуры.



«Однако в сжатые сроки решить это не представляется возможным», – добавил Молчанов.



