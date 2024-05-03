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Улан-удэнец знал о схемах мошенниках, но всё равно отдал деньги

Улан-удэнец знал о схемах мошенниках, но всё равно отдал деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он поверил лжесотрудникам сотовой компании и Центробанка

1 мая в полицию обратился 24-летний житель Улан-Удэ, ставший жертвой мошенников, рассказали в МВД по Бурятии.

Потерпевший поверил в распространённую схему мошенников о том, что якобы истекает срок действия сим-карты. Молодой человек назвал «сотруднику сотовой компании» поступившие смс-коды – якобы для продления договора. Это был первый шаг в схеме преступников.

Спустя несколько минут с улан-удэнцем связались другие мошенники, на этот раз они назвались представителями портала госуслуг. Они рассказали, что «сотрудник сотового оператора» и был мошенником, и он завладел персональными данными жертвы и оформляет на него кредиты в двух банках.

Дальнейшие действия потерпевший совершал по указанию псевдопредставителей Центробанка. «Спасая» свои деньги, он перевёл сбережения с одного счёта в банке на «безопасный счёт». В этот же день вечером злоумышленники вновь позвонили и сказали, что необходимо перевести все средства и со счетов другого банка.

Только тогда молодой человек осознал, что всё это время он общался с мошенниками, и обратился в полицию. Всего потерпевший отдал мошенникам 145 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, по указанию мошенников улан-удэнец установил на свой телефон приложение для бесконтактной оплаты и переводил средства мошенникам при помощи созданной виртуальной банковской карты.

При этом потерпевший признался, что знал о такой мошеннической схеме. Но не предполагал, что сам станет жертвой мошенников и поддался на обман.

- Под предлогом продления срока действия сим-карты лжесотрудники компаний сотовой связи вынуждают граждан сообщать коды из смс, меняют пароль для входа в личный кабинет на сервисе и получают доступ к размещенным там персональным данным. А после – оформляют на их владельцев кредиты. Единственный способ избежать обманных уловок в таких случаях – прекратить разговор, - призывают полицейские.

мошенничество

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