03 мая

02 мая

Популярное

В Бурятии отменили карантин, объявленный из-за бешеного волка

В Бурятии отменили карантин, объявленный из-за бешеного волка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его сняли спустя два месяца

В Кяхтинском районе сняли карантин, введённый из-за бешенства ещё в марте. Он действовал 60 дней в радиусе километра от общедоступных охотничьих угодий близ села Унгуркуй. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в четырёх километрах от населённого пункта объявился волк с бешенством. Диагноз подтвердили в ветеринарной лаборатории.

Вход посторонним на эту территорию был под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.

Кроме того, там наложили табу на ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Все ограничительные мероприятия отменили, однако профилактические продолжатся. 

бешенство волки животные карантин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
Общество, 03.05.2024
Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 03.05.2024
Они устроят для этого специальный обряд
В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
Общество, 03.05.2024
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы

В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
Общество, 03.05.2024
Сейчас животные здоровы 
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
Общество, 03.05.2024
Его символом станет Милаш-анимаш
В Бурятии жителям района приходится месяцами ждать УЗИ
В Бурятии жителям района приходится месяцами ждать УЗИ
Общество, 03.05.2024
В Минздраве пообещали разобраться в вопросе
В Бурятии местами небольшой дождь
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, 03.05.2024
Воздух прогреется до 14 градусов тепла 
В Улан-Удэ разыграют всероссийский кубок по тхэквондо
В Улан-Удэ разыграют всероссийский кубок по тхэквондо
Общество, 02.05.2024
Турнир состоится в ФСК в эти выходные
Монголия посадит в этом году 30 миллионов деревьев
Монголия посадит в этом году 30 миллионов деревьев
Общество, 02.05.2024
Страна планирует довести количество высаженных деревьев до миллиарда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^