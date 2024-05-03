Его сняли спустя два месяца
В Кяхтинском районе сняли карантин, введённый из-за бешенства ещё в марте. Он действовал 60 дней в радиусе километра от общедоступных охотничьих угодий близ села Унгуркуй. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в четырёх километрах от населённого пункта объявился волк с бешенством. Диагноз подтвердили в ветеринарной лаборатории.
Вход посторонним на эту территорию был под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.
Кроме того, там наложили табу на ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Все ограничительные мероприятия отменили, однако профилактические продолжатся.
В Бурятии отменили карантин, объявленный из-за бешеного волка
Общество, Фото:
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