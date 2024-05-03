Его символом станет Милаш-анимаш
Милаш-анимаш станет символом первого в Забайкальском крае фестиваля анимационных фильмов «11 кадров» (6+), который пройдёт в Чите с 17 по 19 мая. Об этом рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович, сообщает портал «Культура 75».
Участников фестиваля познакомят с Милашем-анимашом в первый фестивальный день 17 мая на церемонии открытия, где представят и председателя жюри Ольгу Титову. Три дня в кинотеатрах Забайкалья будут показывать лучшие анимационные работы, а участники будут трудиться над созданием анимационного сериала и начатых на онлайн обучении проектов (учёба стартовала 21 апреля) в школе креативных индустрий.
Финальной точкой станет церемония закрытия фестиваля на площади Ленина, где выступят ди-джеи Читы, презентуют анимационный сериал, покажут анимационные работы-победители и впервые в Забайкалье состоится шоу барабанщиков. Зрители узнают, кто из участников станет победителями в номинациях: «3D анимация», «2D анимация», «Motion дизайн, scribble анимация», «Stopmotion анимация (классическая рисованная)» в разных возрастных категориях, а кто станет обладателем гран-при.
Возрастное ограничение: 6+.
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
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