В Бурятии изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО

Об этом сообщил главный судебный пристав республики



В Бурятии судебные приставы передали семь автомобилей, которые изъяли у водителей за повторную пьяную езду, на нужды военнослужащих.



- С начала 2024 года в зону специальной военной операции отправились семь транспортных средств, которые были конфискованы у должников, осуждённых за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470, - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Помимо автотранспорта, на нужды СВО приставы передали древесину и бензопилы, которые конфисковали у осуждённых за незаконные рубки.



Отмечается, что имущество, конфискованное у должников судебными приставами, передают для обеспечения войск с 2022 года.

