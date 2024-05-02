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В Бурятии изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО

В Бурятии изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил главный судебный пристав республики

В Бурятии судебные приставы передали семь автомобилей, которые изъяли у водителей за повторную пьяную езду, на нужды военнослужащих.

- С начала 2024 года в зону специальной военной операции отправились семь транспортных средств, которые были конфискованы у должников, осуждённых за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470, - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Помимо автотранспорта, на нужды СВО приставы передали древесину и бензопилы, которые конфисковали у осуждённых за незаконные рубки.

Отмечается, что имущество, конфискованное у должников судебными приставами, передают для обеспечения войск с 2022 года.
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