Об этом сообщил главный судебный пристав республики
В Бурятии судебные приставы передали семь автомобилей, которые изъяли у водителей за повторную пьяную езду, на нужды военнослужащих.
- С начала 2024 года в зону специальной военной операции отправились семь транспортных средств, которые были конфискованы у должников, осуждённых за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470, - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Помимо автотранспорта, на нужды СВО приставы передали древесину и бензопилы, которые конфисковали у осуждённых за незаконные рубки.
Отмечается, что имущество, конфискованное у должников судебными приставами, передают для обеспечения войск с 2022 года.
В Бурятии изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом сообщил главный судебный пристав республики
Леонид Сангадиев погиб в июне 2023 года
В Улан-Удэ в неделю профилактики инфекций, передающихся половым путём (ИППП), Городской перинатальный центр рассказал о том, какой риск подобные инфекции несут для беременности и родоразрешения
В него вложат более 150 миллионов мантр
Изменения произошли из-за пробок
Банк подал иск в суд
Снайперы из Бурятии ликвидировали группу ВСУ у Часового Яра
Она продала спиртосодержащую продукцию знакомой
Дальнейшее участие Виктории Орбодоевой в нём теперь зависит от зрительского голосования
Деньги им переведут раньше обычного
Теперь мужчине организовали проезд до медучреждения
Автомобилисты заявили, что по ней уже невозможно ездить
Хирурги провели уникальную операцию по коррекции врождённой патологии
В городе на несколько часов кардинально изменится движение транспорта
«С такими людьми мы точно со всем справимся», - отметил он