В Бурятии ожидается неустойчивая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Будет ветрено и дождливо



Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. Конец недели выдастся прохладным, ветреным и дождливым. По ночам местами ожидаются минусовые температуры.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 3 мая, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ночью по южной половине до умеренного. Температура ночью 0,+5, местами -3,-8, днём +9,+14, местами +2,+7. Ожидается северо-западный ветер с порывами 5-10, а в отдельных районах 15-17 м/с



В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью 2-4 градуса тепла, днём немного теплее +9,+11.



В субботу, 4 мая, в республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Ночью о ноля до -6 градусов, днём потеплеет до 18-23 градусов, местами чуть прохладнее +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +19, +21.



В воскресенье, 5 мая, ночью по юго-западу, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах 13-15 м/с. Температура ночью +1,+6, местами 0,-5, днём +19,+24, местами +9,+14.



В столице республики без существенных осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +3, +5, днём +19, +21.

