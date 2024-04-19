В соседнем Забайкалье их ещё больше
В Бурятстате рассказали о численности поголовья скота в хозяйствах республики. К концу 2023-го там насчитывалось 343 700 голов КРС, включая 134 700 коров, а также 158 500 свиней, 301 500 овец и коз, 52 600 лошадей и 466 600 птиц
За год поголовье крупного рогатого скота увеличилось в целом на 0,5%, свиней – на 1,4%, овец и коз – на 1,7%, лошадей – на 0,2%, а число птиц – на 0,8%. Бурёнок, напротив, стало меньше на 4,5%.
Большая часть КРС при этом содержится в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Мухоршибирском районах (44,7%). А подавляющее число овец и коз (57,2%) – в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском. Закаменский, Джидинский, Еравнинский и Окинский бьют рекорды по количеству лошадей в хозяйствах (44,9%).
Среди всех дальневосточных регионов Бурятия оказалась на втором месте по поголовью крупного рогатого скота, овец, козлов и коз – после Забайкальского края и второй по количеству свиней – после Приморья. По лошадям наша республика только третья в ДФО. Впереди неё – Якутия и опять же соседнее Забайкалье.
Бурятия оказалась второй на Дальнем Востоке по козлам
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