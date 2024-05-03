В Бурятии мощный ураган «скрутил» и обрушил опоры ЛЭП



Падение опор там назвали аномальным.



- Это довольно необычное явление, хоть оно и наблюдается иногда после урагана. Пока точно неизвестно, что именно послужило его причиной. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл, зафиксировано не было, – отмечают в компании. – К качеству изделий претензий тоже не предъявлялось, да и сами опоры относительно новые, рассчитанные на более чем 50-летний срок эксплуатации – их установили в 2001 году.



Расследованием инцидента займётся специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра.



Всех потребителей оперативно перезапитали по резервной схеме. Восстановительные работы уже начались. Для этого даже пришлось привлечь специалистов из соседнего Забайкальского края (филиала «Читаэнерго») и МЭС Сибири. Полностью восстановить опоры пострадавшей ЛЭП планируется до 13 мая.





В последний день апреля на Бурятию обрушился сильнейший ветер, из-за которого рухнули опоры воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Онохой – Курба» в пригородном Заиграевском районе. Это около села Ацагат. Повреждения выявили практически сразу.- Ветер был настолько сильным, что практически скрутил три гигантские металлические анкерные опоры словно бумажные. Они находятся рядом друг с другом. Все остальные остались в полной сохранности, – рассказали в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».