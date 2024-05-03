03 мая

02 мая

Популярное

В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу

В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
А власти пообещали отремонтировать её уже в этом году

Жители Джидинского района Бурятии недовольны состоянием дороги между Петропавловкой и улусами Цагатуй и Ичетуй. По словам сельчан, она «в ужасном состоянии». Люди поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», будут ли как-то решать этот вопрос.

В районной администрации пояснили, что отрезок протяжённостью в 2400 метров от улицы Ленина до границы с Петропавловкой отремонтируют уже в этом году. Его приведут в порядок по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, там обновят асфальтовое покрытие. А на остальных повреждённых участках залатают ямы.
дороги ремонт дорог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Общество, 03.05.2024
А 17% горожан считают, что они совершенно не нужны
В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу
В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу
Общество, 03.05.2024
А власти пообещали отремонтировать её уже в этом году

В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек
В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек
Общество, 03.05.2024
Люди заявили, что их перестали устраивать в местном ДК
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Наш сад-огород»
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Наш сад-огород»
Общество, 03.05.2024
Горожане смогут приобрести рассаду
Три краснокнижные дрофы заметили в бурятском заказнике
Три краснокнижные дрофы заметили в бурятском заказнике
Общество, 03.05.2024
Специалисты отметили, что для них «видеть дрофу - большая радость»
Жители Бурятии дошли до Путина из-за трухлявых столбов
Жители Бурятии дошли до Путина из-за трухлявых столбов
Общество, 03.05.2024
Деревянные электроопоры в прибрежном селе рассыпаются прямо на глазах

У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника
У жителей пригородного села Бурятии во время урагана перегорела техника
Общество, 03.05.2024
Им объяснили, кто понесёт за это ответственность
Заместителю прокурора Бурятии пожаловались на проблему с лужей
Заместителю прокурора Бурятии пожаловались на проблему с лужей
Общество, 03.05.2024
В ней, по словам местных жителей, вынуждены играть дети
В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
В Бурятии на одном из маршрутов организовали бесплатный проезд 9 мая
Общество, 03.05.2024
Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 03.05.2024
Они устроят для этого специальный обряд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^