А власти пообещали отремонтировать её уже в этом году
Жители Джидинского района Бурятии недовольны состоянием дороги между Петропавловкой и улусами Цагатуй и Ичетуй. По словам сельчан, она «в ужасном состоянии». Люди поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», будут ли как-то решать этот вопрос.
В районной администрации пояснили, что отрезок протяжённостью в 2400 метров от улицы Ленина до границы с Петропавловкой отремонтируют уже в этом году. Его приведут в порядок по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, там обновят асфальтовое покрытие. А на остальных повреждённых участках залатают ямы.
В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу
Общество, Фото:
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