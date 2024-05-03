В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу

А власти пообещали отремонтировать её уже в этом году



Жители Джидинского района Бурятии недовольны состоянием дороги между Петропавловкой и улусами Цагатуй и Ичетуй. По словам сельчан, она «в ужасном состоянии». Люди поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», будут ли как-то решать этот вопрос.



В районной администрации пояснили, что отрезок протяжённостью в 2400 метров от улицы Ленина до границы с Петропавловкой отремонтируют уже в этом году. Его приведут в порядок по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, там обновят асфальтовое покрытие. А на остальных повреждённых участках залатают ямы.

