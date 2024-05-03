В Бурятии благодаря прокуратуре появится свет на тёмной улице

Суд удовлетворил иск



В Муйском районе Бурятии администрация не принимала мер по обеспечению надлежащего наружного освещения на участке автомобильной дороги по улице 40 лет Победы в посёлке Таксимо. Находиться на улице было небезопасно как для пешеходов, так и для автомобилистов.



Нарушение законодательства в сфере организации дорожной деятельности выявила прокуратура. Районный прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию района обязанности по обеспечению стационарного освещения.



- Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



