Всего удалось установить 23 машины должников
В Иркутске судебные приставы провели рейд по парковкам ТЦ «Карамель» и рынка «Покровский» в поисках должников.
В ходе рейда удалось установить 23 машины должников. 21 автовладелец оплатил задолженность на месте, а на два автомобиля составили акты описи и ареста. Задолженность хозяина одного из этих автомобилей превышает 1,5 миллиона рублей.
- Судебные приставы разыскивают автотранспортные средства должников накладывают на них арест. Если вовремя не оплатить долг, можно остаться без автомобиля даже выйдя за покупками на 15 минут, - подчеркнули в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.
В Иркутске приставы нашли мужчину, задолжавшего 1,5 млн, на рейде по парковкам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего удалось установить 23 машины должников
Им объяснили, кто понесёт за это ответственность
В ней, по словам местных жителей, вынуждены играть дети
Люди обратились в прокуратуру
Его сняли спустя два месяца
Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
Суд удовлетворил иск
Они устроят для этого специальный обряд
Оно будет только односторонним
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы
Его проведут в середине мая
Сейчас животные здоровы
Его символом станет Милаш-анимаш
Был составлен административный протокол
Люди натыкаются на них по всему городу