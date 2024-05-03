В Иркутске приставы нашли мужчину, задолжавшего 1,5 млн, на рейде по парковкам

Всего удалось установить 23 машины должников



В Иркутске судебные приставы провели рейд по парковкам ТЦ «Карамель» и рынка «Покровский» в поисках должников.



В ходе рейда удалось установить 23 машины должников. 21 автовладелец оплатил задолженность на месте, а на два автомобиля составили акты описи и ареста. Задолженность хозяина одного из этих автомобилей превышает 1,5 миллиона рублей.



- Судебные приставы разыскивают автотранспортные средства должников накладывают на них арест. Если вовремя не оплатить долг, можно остаться без автомобиля даже выйдя за покупками на 15 минут, - подчеркнули в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.

