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В Иркутске приставы нашли мужчину, задолжавшего 1,5 млн, на рейде по парковкам

В Иркутске приставы нашли мужчину, задолжавшего 1,5 млн, на рейде по парковкам
Общество,  Фото:ГУФССП
Всего удалось установить 23 машины должников

В Иркутске судебные приставы провели рейд по парковкам ТЦ «Карамель» и рынка «Покровский» в поисках должников.

В ходе рейда удалось установить 23 машины должников. 21 автовладелец оплатил задолженность на месте, а на два автомобиля составили акты описи и ареста. Задолженность хозяина одного из этих автомобилей превышает 1,5 миллиона рублей.

- Судебные приставы разыскивают автотранспортные средства должников накладывают на них арест. Если вовремя не оплатить долг, можно остаться без автомобиля даже выйдя за покупками на 15 минут, - подчеркнули в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.
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