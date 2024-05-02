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В Братске два человека погибли по вине пьяного водителя «Лэнд Крузера»

Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Ещё одна женщина получила тяжёлые травмы

В Братске пьяный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и устроил ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла 30 апреля в 23:40 на третьем километре дороги «Братская ГЭС».

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, следуя со стороны жилого района Энергетик в сторону района Гидростроитель, выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Solaris.

Погибли 53-летний водитель и пассажир Hyundai. Ещё одна пассажирка авто получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Водителю внедорожника была оказана медицинская помощь, лечение он будет проходить амбулаторно. Процедура освидетельствования выявила у 38-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado алкогольное опьянение.

Госавтоинспекция проводит проверку и просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия. Их призывают обратиться в следственный отдел по адресу: Братск, проезд Индустриальный 9А 4 этаж, либо позвонить по телефонам: 49-54-64 или 02 (102 с мобильного).

ДТП смерть

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