Ещё одна женщина получила тяжёлые травмы
В Братске пьяный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и устроил ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла 30 апреля в 23:40 на третьем километре дороги «Братская ГЭС».
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, следуя со стороны жилого района Энергетик в сторону района Гидростроитель, выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Solaris.
Погибли 53-летний водитель и пассажир Hyundai. Ещё одна пассажирка авто получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Водителю внедорожника была оказана медицинская помощь, лечение он будет проходить амбулаторно. Процедура освидетельствования выявила у 38-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado алкогольное опьянение.
Госавтоинспекция проводит проверку и просит откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия. Их призывают обратиться в следственный отдел по адресу: Братск, проезд Индустриальный 9А 4 этаж, либо позвонить по телефонам: 49-54-64 или 02 (102 с мобильного).
В Братске два человека погибли по вине пьяного водителя «Лэнд Крузера»
Происшествия, Фото:
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