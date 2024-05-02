Банк подал иск в суд
В Бурятии наследнику пришлось выплатить кредит за покойного родственника.
Житель Закаменского района заключил с банком кредитный договор, но умер, не успев выплатить кредит. Долг составил почти 258 тысяч рублей.
Поскольку деньги банку никто не возвращал, представители кредитной организации обратились в суд о взыскании задолженности с наследника.
- Судом исковое заявление удовлетворено, с ответчика, принявшего наследство после смерти заёмщика, взыскана задолженность по кредитному договору в пределах стоимости принятого наследственного имущества, - сообщает Закаменский районный суд.
Решение пока не вступило в законную силу.
Жителю Бурятии по наследству достался долг в четверть миллиона
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