В Бурятии прошёл межрегиональный турнир «Ворошиловский стрелок»





















Традиционный военно-исторический турнир «Ворошиловский стрелок», посвящённый Дню Победы, прошёл в Северобайкальске. В числе его организаторов выступили подразделения Росгвардии – Морской учебный отряд и отделение вневедомственной охраны по Северо-Байкальскому району.В соревнованиях участвовали порядка 150 представителей команд общеобразовательных учреждений и военно-патриотических объединений Северо-Байкальского района, Иркутской области и Забайкальского края.Для участников и гостей турнира развернули выставку советского стрелкового оружия, а также орденов и медалей.Главным судьёй турнира выступил командир отделения ОВО Росгвардии по Северо-Байкальскому району Сергей Коренной.- Итоги радуют: есть у нас замечательные ребята – будущие защитники Родины, которые активно занимаются в военно-патриотических клубах, - отметил Сергей Коренной. – Мой им совет: не останавливаться на достигнутых рубежах, двигаться только вперёд и вперёд – как говорится, ни шагу назад. Взрослые стрелки тоже стремились добиться наилучших результатов, и многим это удалось.В командном зачёте среди военно-патриотических объединений на первое место вышла команда «Служу Отечеству». Среди общеобразовательных учреждений лучшими стали представители Северо-Байкальского района – команда гимназии № 5 «Патриот».