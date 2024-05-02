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В Бурятии водитель погиб, врезавшись в кафе

В Бурятии водитель погиб, врезавшись в кафе
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Кабанском районе

За четыре выходных дня на дорогах Бурятии произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, ещё восемь получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

Смертельная автоавария произошла в воскресенье, 31 апреля, в Кабанском районе. Погиб 67-летний водитель Nissan X-Trail, врезавшийся в крыльцо кафе. 

- Водитель Nissan X-Trail, следуя по автодороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье, в районе села Дубинино не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на крыльцо здания кафе. Водитель погиб на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё одно смертельное ДТП произошло вчера утром, 1 мая, в Улан-Удэ. На парковке ночного клуба на улице Жердева произошёл конфликт между молодыми людьми. Вспыхнула драка. 21-летний парень сел за руль автомобиля Nissan и поехал прямо на оппонентов. В итоге он насмерть задавил 22-летнего молодого человека.

- Стоит отметить, что водитель иномарки управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Сотрудниками ДПС составлен соответствующий административный материал, - уточнили в Госавтоинспекции.

Всего же в праздничные выходные инспекторы ДПС ГИБДД задержали 74 пьяных водителя. При этом 17 нарушителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 10 водителей задержаны за повторное управление транспортом, и теперь им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

ДТП смерть

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