Осуждены шесть человек
2 мая вынесен апелляционный приговор Верховного суда Бурятии в отношении шести молодых жителей Улан-Удэ в возрасте от 21 года до 33 лет. Они надеялись заработать на закладках. Все осуждены за участие в преступном сообществе и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах.
Установлено, что с 2020 года по 2021 год через соцсети молодые люди «вступили в состав преступного сообщества, специализирующегося на систематическом незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом».
Улан-удэнцы оборудовали потайные места на территории города (в общей сложности 41 раз), в которые поместили оптовые и розничные закладки с наркотическим веществом. Покупатели должны были получить координаты через интернет-магазин.
- Однако их преступления не были доведены до конца, поскольку их деятельность была пресечена правоохранительными органами, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота, - сообщают в Верховном суде республики.
Виновным назначены реальные сроки: минимальный – 7 лет, максимальный – 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонияхэ общего и строгого режимов.
- Суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалоб о применении отсрочки отбывания наказания до достижения ребёнку 14-летнего возраста в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ в отношении двух осуждённых - девушек, которые имеют малолетних детей, а также доводы осуждённых о применении условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ, учитывая количество, характер и степень общественной опасности совершённых особо тяжких преступлений, общественную опасность их действий, направленных против здоровья населения, - сообщили в Верховном суде.
В Бурятии закладчики заработали себе сроки
Происшествия, Фото:
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