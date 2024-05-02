В Бурятии прокуратура помогла сельчанину, нуждающемуся в гемодиализе

Теперь мужчине организовали проезд до медучреждения



Жителю Бичурского района Бурятии, страдающему хронической почечной недостаточностью, три раза в неделю необходимо ездить в Улан-Удэ, чтобы пройти программный гемодиализ. При этом проездом к месту лечения мужчина не был обеспечен.



Права мужчины на получение доступной медицинской помощи восстановила прокуратура.



- Прокурор района внёс главному врачу Бичурской центральной районной больницы представление. По результатам его рассмотрения для гражданина организовали проезд транспортом медицинской организации к месту прохождения лечения и обратно, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

