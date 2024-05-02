Теперь мужчине организовали проезд до медучреждения
Жителю Бичурского района Бурятии, страдающему хронической почечной недостаточностью, три раза в неделю необходимо ездить в Улан-Удэ, чтобы пройти программный гемодиализ. При этом проездом к месту лечения мужчина не был обеспечен.
Права мужчины на получение доступной медицинской помощи восстановила прокуратура.
- Прокурор района внёс главному врачу Бичурской центральной районной больницы представление. По результатам его рассмотрения для гражданина организовали проезд транспортом медицинской организации к месту прохождения лечения и обратно, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии прокуратура помогла сельчанину, нуждающемуся в гемодиализе
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