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В Улан-Удэ построят сети водоснабжения на Спиртзаводской трассе

В Улан-Удэ построят сети водоснабжения на Спиртзаводской трассе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике одобрен проект строительства сетей водоснабжения

В Бурятии по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство сетей водоснабжения на 4-м километре Спиртзаводской трассы в Улан-Удэ было выдано положительное заключение, сообщает Госэкспертиза РБ.

Рассматриваемая площадка под строительство сетей водоснабжения расположена вблизи 163 микрорайона столицы республики. Основными объектами водоснабжения будут индивидуальные жилые дома, высотой не более 2-х этажей. Численность населения для рассматриваемого ДНТ составляет 835 человек, для перспективных участков – 1620 человек.

Для того, чтобы обеспечить необходимый напор в сети водоснабжения, были выполнены расчёты расходов воды для ДНТ (а в перспективе – для всего микрорайона) на хозяйственно-питьевые нужды и полив приусадебных участков, а также на пожаротушение, если необходимость в этом возникнет. Содержание сельскохозяйственных животных проектом не предусмотрено.

В результате расчётов общий расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населения, с учётом расходов воды на местную промышленность, неучтённые расходы и полив составляет более 800 кубометров в сутки.

В настоящее время территория не застроена. Распределительные сети водопровода пройдут по будущим улицам жилой застройки. Общая протяжённость водовода составит около 4,7 км. На сети предусмотрено строительство 26 колодцев и 11 пожарных гидрантов. Принятая схема трассировки водопроводных сетей соответствует утверждённой схеме водоснабжения г. Улан-Удэ.

Основная часть финансирования строительства (95 %) предполагается за счёт средств республиканского бюджета.
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