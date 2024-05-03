Мужчина отправится в колонию строгого режима
В июне 2023 года во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора из-за того, что один из них склонял к интимной связи их общую знакомую против её воли. Улан-удэнец, рассердившийся из-за аморального поведения приятеля, нанёс ему с достаточной силой кулаками 15 ударов в голову и по телу.
Как сообщили в Железнодорожном районном суде, позже пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Приговором Железнодорожного районного суда горожанин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии от 9 апреля приговор суда оставлен без изменений.
Улан-удэнец убил друга за склонение их общей знакомой к интиму
Происшествия, Фото:
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