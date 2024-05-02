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Монголия посадит в этом году 30 миллионов деревьев

Монголия посадит в этом году 30 миллионов деревьев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Страна планирует довести количество высаженных деревьев до миллиарда

В Монголии ежегодный национальный день посадки деревьев официально стартует в субботу, 11 мая. В этом году акция будет проходить по 31 мая. В рамках национального движения «Миллиард деревьев» в стране планируется посадить более 30 миллионов деревьев.

- Эта кампания будет реализована в рамках празднования столетия лесного хозяйства Монголии. В преддверии национального дня посадки деревьев в Улан-Баторе пройдёт ярмарка-продажа саженцев в трёх местах. Подобные ярмарки также будут организованы в регионах, - рассказал начальник агентства лесного хозяйства страны Б. Оюунсанаа.

В столице Монголии за последние три года 310 государственных предприятий и организаций высадили деревья на 8 площадках. В этом году эти организации продолжат ухаживать за высаженными деревьями и посадят новые. Кроме того, работы по облесению и посадке деревьев будут проводиться путём решения проблемы с водой в соответствии с положением о лесоустройстве, изданным министерством окружающей среды и туризма.

По информации новостного агентства «Монцамэ», в рамках национального движения «Миллиард деревьев» за прошедший период было посажено 41,5 миллиона деревьев и заготовлено 60 миллионов саженцев.

Монголия озеленение

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