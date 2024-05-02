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Дзюдоисты Бурятии отличились на первенстве России

Дзюдоисты Бурятии отличились на первенстве России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены завоевали 8 серебряных медалей

На первенстве России по дзюдо сборная Дальневосточного федерального округа заняла второе общекомандное место (ката-группа) среди юношей и девушек до 15 лет. В составе сборной участвовали четыре спортсмена от Бурятии: Андрей Е. (весовая категория 38 кг), Артём С. (весовая категория 46 кг), Владислав О. (весовая категория 50 кг) и Артём Ф. (весовая категория 55 кг).

Также команда завоевала четыре серебряных медали в первенстве России по ката-группа. Итого в копилке сборной Республики Бурятия 8 медалей серебряного достоинства.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, сборная ДФО среди девушек заняла 5 общекомандное место. В составе команды участвовали три представительницы Бурятии.
Бурятия первенство России спорт дзюдо

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