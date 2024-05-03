03 мая

02 мая

Популярное

Спортсменка из Бурятии выиграла две медали рукопашного кубка

Спортсменка из Бурятии выиграла две медали рукопашного кубка
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
У Анастасии Балаганской золото и серебро турнира

С 26 по 28 апреля в Москве, в международном центре самбо состоялся кубок мира «Кубок дружбы» по рукопашному бою среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 27 стран мира.

Спортсменка из Бурятии Анастасия Балаганская, уроженка села Турунтаево, показала на кубке блестящие результаты. Анастасия, мастер спорта международного класса по универсальному бою и мастер спорта по рукопашному бою, заняла первое место в дисциплине «самооборона 1+1» без учёта веса и второе место в дисциплине «самооборона» в личном первенстве.

Спортсменку тренируют Екатерина Батько и Геннадий Аминов, сообщает министерство спорта РБ.
Бурятия спорт рукопашный бой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борицы Бурятии выиграли ещё одну медаль чемпионата России
Борицы Бурятии выиграли ещё одну медаль чемпионата России
Общество, 03.05.2024
Анна Щербакова заняла на турнире третье место
В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи
В Улан-Удэ пройдёт празднование Пасхи
Общество, 03.05.2024
Все желающие смогут отведать традиционные пасхальные угощения
В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе
В центре Улан-Удэ покажут сражения в море и на небе
Общество, 03.05.2024
В честь Дня Победы на площади Советов устроят зрелищное лазерное шоу
В Бурятии прошёл молебен у лика Богини Янжимы
В Бурятии прошёл молебен у лика Богини Янжимы
Общество, 03.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого религиозного мероприятия
Двоих пропавших в Бурятии нашли мёртвыми
Двоих пропавших в Бурятии нашли мёртвыми
Общество, 03.05.2024
Люди в республике стали исчезать пугающе часто
В Бурятии мощный ураган «скрутил» и обрушил опоры ЛЭП
В Бурятии мощный ураган «скрутил» и обрушил опоры ЛЭП
Общество, 03.05.2024
Падение конструкций энергетики назвали аномальным
В Бурятии сельские школьники опаздывают на уроки из-за автобуса
В Бурятии сельские школьники опаздывают на уроки из-за автобуса
Общество, 03.05.2024
Детей не успевают привозить на занятия вовремя
Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы
Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы
Общество, 03.05.2024
В городе появятся праздничные панно и декоративные инсталляции
В Бурятии задумались о превентивном отключении света в непогоду
В Бурятии задумались о превентивном отключении света в непогоду
Общество, 03.05.2024
В республике готовятся к очередным длинным выходным
В Улан-Удэ появится светофор на «Советской»
В Улан-Удэ появится светофор на «Советской»
Общество, 03.05.2024
Его установят на загруженном участке дороги по ул. Коммунистической
В Бурятии осуждённым оказали юридическую помощь
В Бурятии осуждённым оказали юридическую помощь
Общество, 03.05.2024
Мероприятие прошло в Заиграевском районе
Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Общество, 03.05.2024
А 17% горожан считают, что они совершенно не нужны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^