Глава Бурятии поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

«С такими людьми мы точно со всем справимся», - отметил он



Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил добровольцев, принимавших участие в ликвидации сильных пожаров в Улан-Удэ вечером 30 апреля.



Неравнодушные местные жители при виде огня взяли необходимый инвентарь и поспешили на помощь. Среди них – жительница ДНТ «Ярууна» Татьяна. «Сразу прибежали, как увидели. Главное – быть всем сплоченными и вместе, сообща работать», - поделилась Татьяна.



Молодые люди из микрорайона Восточный Владимир Балуев и Арсений Скворцов преодолели несколько километров, чтобы помочь службам ликвидировать очаги возгорания. Ребята узнали о происшествии из телеграм-каналов и сразу выехали.



- Мы сверху были, помогли два дома потушить. Сразу собрались, поехали. Машину взяли, сюда приехали помогать, - рассказал Владимир.



Глава Бурятии поблагодарил волонтёров за их самоотверженность и готовность поддержать своих земляков в трудную минуту:



- С соседних ДНТ приходят люди и сами с лопатами тушат. А с такими людьми мы точно со всем справимся, с любыми напастями. Спасибо вам! – обратился Алексей Цыденов.



30 апреля в Бурятии было зарегистрировано 33 пожара, из них 10 – в Улан-Удэ. Наиболее крупные возгорания случились вечером в улан-удэнских микрорайонах Дивизионный и Бурвод, а также в СНТ «Кирпичник» Заиграевского района, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Их тушение осложнялось шквалистым ветром, который обрушился на республику поздним вечером.



В Заиграевском районе возгорание ликвидировали в 4:10 утра. В результате пожара уничтожено 17 строений – из них 12 заброшенных и пять эксплуатируемых. Общая площадь этого пожара составила 16 800 кв.м.



Все очаги возгораний ликвидированы, пострадавших нет. Службы проводят обследование территорий.



