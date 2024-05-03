В Минздраве пообещали разобраться в вопросе
Мухоршибирцы пожаловались на сложности с прохождением ультразвукового исследования в центральной районной больнице. Одной из местных жительниц УЗИ назначили только через полтора месяца. «Как врач должен точный диагноз поставить?», – недоумевают люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Главврач ЦРБ Татьяна Кучинская пояснила: приём в медучреждении ведёт один узи-специалист. Сельчанам, проходящим стационарное лечение, с подозрением на онкологию и нуждающимся в экстренной помощи исследование делают в день назначения.
- При плановом обследовании пациенты попадают в лист ожидания, срок которого может составлять 45 суток, – подчеркнула Татьяна Кучинская.
В Минздраве РБ пообещали разобраться в вопросе. Там сообщили, что из-за высокой потребности в УЗИ в районе одного из врачей ЦРБ осенью отправят на четырёхмесячное обучение по специальности «Врач ультразвуковой диагностики».
В Бурятии жителям района приходится месяцами ждать УЗИ
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