Жители Бурятии досрочно получат выплаты из маткапитала









Требований к имуществу при этом нет. Кстати, с 2024-го период, в течение которого семьи могут обратиться в СФР с соответствующим заявлением и получить деньги за всё время с момента рождения малыша, увеличили с трёх месяцев до шести. Как сообщал «Байкал-Daily» , в этом году ежемесячные выплаты из маткапитала размером в 16 886 рублей будут получать 968 семей. Рассчитывать на них вправе только те, где среднедушевой доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в республике – то есть 33 688 рублей.Требований к имуществу при этом нет. Кстати, с 2024-го период, в течение которого семьи могут обратиться в СФР с соответствующим заявлением и получить деньги за всё время с момента рождения малыша, увеличили с трёх месяцев до шести.

В Бурятии подкорректировали график перечисления ежемесячных выплат из материнского капитала. Вместо 5 мая, который в этот раз выпадает на воскресенье, их переведут уже в пятницу, 3-го. Об этом рассказали в отделении Социального фонда России по РБ.Кроме того, перед выходными поступит единое пособие за апрель, выплаты на первенцев до трёх лет, по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и на детей солдат-срочников. Через почту всё доставят по утверждённому графику.