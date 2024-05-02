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Жители Бурятии досрочно получат выплаты из маткапитала

Жители Бурятии досрочно получат выплаты из маткапитала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Деньги им переведут раньше обычного

В Бурятии подкорректировали график перечисления ежемесячных выплат из материнского капитала. Вместо 5 мая, который в этот раз выпадает на воскресенье, их переведут уже в пятницу, 3-го. Об этом рассказали в отделении Социального фонда России по РБ.

Кроме того, перед выходными поступит единое пособие за апрель, выплаты на первенцев до трёх лет, по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и на детей солдат-срочников. Через почту всё доставят по утверждённому графику.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году ежемесячные выплаты из маткапитала размером в 16 886 рублей будут получать 968 семей. Рассчитывать на них вправе только те, где среднедушевой доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в республике – то есть 33 688 рублей.

Требований к имуществу при этом нет. Кстати, с 2024-го период, в течение которого семьи могут обратиться в СФР с соответствующим заявлением и получить деньги за всё время с момента рождения малыша, увеличили с трёх месяцев до шести.
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