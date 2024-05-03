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В Бурятии сгорел цех по производству туалетной бумаги

В Бурятии сгорел цех по производству туалетной бумаги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Иволгинском районе

В ДНТ «Ургаса» Иволгинского района Бурятии сгорел цех по изготовлению туалетной бумаги. Пожар произошёл вечером 2 мая, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Пожар был потушен менее чем за 2 часа. В результате изнутри выгорело помещение цеха по изготовлению туалетной бумаги, сгорели четыре станка. Общая площадь пожара составила 160 кв.м., - говорится в сообщении агентства.

Предварительная причина возгорания установлена – это короткое замыкание электрической проводки.

Пострадавших нет.
пожар

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