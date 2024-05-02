Центр Улан-Удэ перекроют из-за подготовки к параду Победы

В столице Бурятии ещё на минувшей неделе началась подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Её отметят в следующий четверг, 9 мая. В пятницу, 26-го и в понедельник, 29-го апреля на площади Советов проходила тренировка пеших парадных расчётов без привлечения техники. В эти дни центр города перекрывать не стали.
А вот в четверг, 2-го и в субботу, 4-го мая, с 18:00 до 21:00 запланированы репетиции с военной техникой. Поэтому уже с 16:00 движение транспорта ограничат на улицах Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, Коммунистическая (от Сухэ-Батора до Ербанова) и с правой стороны на Борсоева (от Виадука до Сухэ-Батора).
Автомобилям, а также автобусам и маршруткам № 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 «Первое поле», 28, 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97 и 97К придётся следовать в объезд по Смолина, Борсоева и улице Коммунистическая.
За два дня до праздника, 7 мая, на главной площади города устроят генеральную репетицию военного парада. Центральные улицы перекроют с шести утра. А в четверг, 9-го, площадь Советов будет недоступна для транспорта с 6:00 и до завершения всех праздничных мероприятий.
Движение временно приостановят и во время следования военной техники к площади Советов из микрорайона Восточный через улицы Комарова, Николая Петрова, Лимонова и проспект 50-летия Октября и со станции «Дивизионная» по Борсоева. Светофоры переведут в режим «жёлтого» мигания.
Улан-удэнцев просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы.
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