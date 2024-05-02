Турнир состоится в ФСК в эти выходные
С 4 по 5 мая в Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала», среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 14-15 лет и 16-17 лет, юношей и девушек 11-13 лет, мальчиков и девочек 7-8 лет, 9-10 лет. Турнир приурочен к Великой Победе над фашистской Германией и традиционно проводится уже 20 лет.
В соревнованиях примут участие 700 спортсменов из 25 регионов России, Бурятию представят 400 человек. Среди них именитые спортсмены республики – члены сборной команды Российской Федерации: Александр Бодров (ЗМС), Ангелина Пищалкина (МС), Анастасия Бурдина (КМС), Мария Филатова (КМС), Дарья Шелопугина (КМС) и Даниил Заборских (МС).
Программа соревнований
4 мая
9:00-20:00 – Предварительные и финальные встречи в дисциплинах «формальный комплекс» (туль), «формальный комплекс-группа» (командный туль); среди мужчин и женщин, юниорок и юниоров. Предварительные и финальные встречи в дисциплине «весовая категория» (спарринг), среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок. «Спарринг группа» (командный спарринг) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 14-15 лет и 16-17 лет. Постановочный спарринг-самооборона. Специальная техника. Силовое разбивание.
14:00 – Торжественная церемония открытия соревнований.
12:30-13:30, 19:00-20:00 – Награждение победителей и призёров.
5 мая
9:00-19:00 – Предварительные и финальные поединки в дисциплине «формальный комплекс» (туль), «формальный комплекс-группа» (командный туль) и по программе «весовые категории» (спарринг) среди юношей и девушек 11-13 лет, мальчиков и девочек 7-8 лет, 9-10 лет.
12:30-13:30, 17:00-18:00 – Награждение победителей и призёров.
Соревнования пройдут физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ разыграют всероссийский кубок по тхэквондо
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