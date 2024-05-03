В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Следующий этап состоится в Тарбагатае



5 мая в Бурятии проведут IV этап кубка республики по спортивному ориентированию – открытое первенство МО «Тарбагатайский район». Турнир пройдёт в дисциплине «кросс-классика» в селе Тарбагатай.



Программа соревнований

11:00-12:15 - Приём заявок, выдача стартовых номеров и чипов на месте старта

12:15 - Открытие соревнований

13:00 - Начало первенства

15:20 - Награждение победителей и призёров



Для неопытных участников 2011 года рождения и старше будут проведены соревнования в дисциплине «кросс-выбор» (открытая группа), сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение: 0+.

