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В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом

В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы

Пёс по кличке Бруно, которого две недели назад сбили на дороге и бросили умирать, пошёл на поправку. В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, что он справился с последствиями ДТП. Теперь волонтёры ищут людей, готовых приютить четвероногое – хотя бы на время.

- Бруно готов уехать домой или на временную передержку. Ему стало тесно в клетке. В стационаре он больше не нуждается. Да, за поведением и состоянием нужно следить, но в целом это не критично, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».

По словам зоозащитников, их подопечному 5-6 лет. Пёс недавно начал проявлять характер, всем своим видом показывая, что устал от медицинских манипуляций. Из бокса животное пока выходить боится.

- Насколько мы понимаем, большую часть жизни – а, возможно, и всю – он провёл на улице. Не сомневаемся, что Бруно хочет обратно, на свою территорию. Поэтому сейчас, чтобы исключить побег, готовы рассматривать цепное содержание – пока не привыкнет. А в идеале – вольер, – добавили в фонде.

Все расходы, в том числе – на корм – там пообещали взять на себя. Передержку тоже оплатят. «Небольшой уголок во дворе – это всё, что мы просим», – подчеркнули волонтёры.

Состояние у собаки после наезда было тяжёлым – приходилось буквально бороться за жизнь и идти на поправку через боль и страдания. Бруно постоянно спал, «потерялся» в пространстве, ходил кругами и выживал на лекарствах.
собаки животные волонтеры

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