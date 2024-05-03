В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом

Пёс по кличке Бруно, которого две недели назад сбили на дороге и бросили умирать, пошёл на поправку. В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, что он справился с последствиями ДТП. Теперь волонтёры ищут людей, готовых приютить четвероногое – хотя бы на время.
- Бруно готов уехать домой или на временную передержку. Ему стало тесно в клетке. В стационаре он больше не нуждается. Да, за поведением и состоянием нужно следить, но в целом это не критично, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».
По словам зоозащитников, их подопечному 5-6 лет. Пёс недавно начал проявлять характер, всем своим видом показывая, что устал от медицинских манипуляций. Из бокса животное пока выходить боится.
- Насколько мы понимаем, большую часть жизни – а, возможно, и всю – он провёл на улице. Не сомневаемся, что Бруно хочет обратно, на свою территорию. Поэтому сейчас, чтобы исключить побег, готовы рассматривать цепное содержание – пока не привыкнет. А в идеале – вольер, – добавили в фонде.
Все расходы, в том числе – на корм – там пообещали взять на себя. Передержку тоже оплатят. «Небольшой уголок во дворе – это всё, что мы просим», – подчеркнули волонтёры.
Состояние у собаки после наезда было тяжёлым – приходилось буквально бороться за жизнь и идти на поправку через боль и страдания. Бруно постоянно спал, «потерялся» в пространстве, ходил кругами и выживал на лекарствах.