В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «126 микрорайон»

Общество, Фото: администрация Тункинского района

В столице Бурятии прошла церемония открытия мемориальной доски Дмитрию Даданову



27 апреля в Октябрьском районе Улан-Удэ открыта мемориальная доска памяти Дмитрия Даданова – первого председателя ТОС «126 микрорайон». В церемонии открытия приняли участие представители администрации столицы Бурятии и Народного Хурала, супруга Дмитрия Юлия Дашеевна, коллеги, родственники, соседи и друзья.



- Дмитрий Булатович проработал 8 лет в «Горсвете», проявил себя как профессионал своего дела, очень отзывчивый, душевный, всегда придёт на помощь. Он очень активно принимал участие в общественной жизни предприятия, так же, как и в ТОС 126 квартала. Память о друге, коллеге навсегда останется в наших сердцах, - рассказала на митинге начальник подразделения по обслуживанию СНО Октябрьского района Арюна Абашеева.



Как сообщает администрация Тункинского района, кавалер ордена Мужества Дмитрий Даданов родился 27 ноября 1984 года в городе Слюдянка Иркутской области. В 2002 году окончил школу в селе Жемчуг Тункинского района. Первую специальность получил в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Затем ушёл в армию, служил в воздушно-десантных войсках в Бердске. В 2008 году Дмитрий начал трудовой путь на Улан-Удэнском ЛВРЗ, с 2013 по 2021 год Дмитрий работал электромонтёром распределительных сетей Октябрьского района, электромонтёром оперативно-выездной бригады. В 2022 году был мобилизован на СВО. 22 февраля 2023 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.



