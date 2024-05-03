Жители райцентра Бурятии пожаловались на бабушку, устроившую свалку

Был составлен административный протокол



Жители одного из домов в 9-м микрорайоне Гусиноозёрска пожаловались на пенсионерку, которая устроила свалку.



- В 9 мкр за домом 68/1 бабушка устроила свалку. Она сделала ограждение на полдома. В прошлом году ей было предупреждение, чтобы убрала всё, но ничего не убрано. Как добиться, чтобы всё убрали? – задали они вопрос администраторам группы «Селенга-инфо. 24/7».



В отделе благоустройства Селенгинского района сообщили, что составлен административный протокол.



- Составлен протокол об административном правонарушении по ст.36.2 «Складирование в местах общего пользования, на придомовой территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки строительных отходов, металлолома, разукомплектованного транспорта, техники, механизмов, песка, шлака, камня, строительных материалов, отходов лесопиления, дров и других видов топлива, удобрений». На сегодняшний день жительница начала проводить уборку территории, - рассказали здесь.

