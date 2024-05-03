Они устроят для этого специальный обряд
В ближайшую субботу, 4 мая, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится традиционный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» («Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11:00.
- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение, если у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие и исцеляя от болезней.
Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак.
С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции.
Возрастное ограничение – 12+
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его сняли спустя два месяца
Бригадир маршрута сообщил, что они проводят такую акцию каждый год
Суд удовлетворил иск
Они устроят для этого специальный обряд
Оно будет только односторонним
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы
Его проведут в середине мая
Сейчас животные здоровы
Его символом станет Милаш-анимаш
Был составлен административный протокол
Люди натыкаются на них по всему городу
В Минздраве пообещали разобраться в вопросе
Воздух прогреется до 14 градусов тепла
Общество, 02.05.2024
Турнир состоится в ФСК в эти выходные
Общество, 02.05.2024
Страна планирует довести количество высаженных деревьев до миллиарда