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4-летнего мальчика в Улан-Удэ убил его отчим

4-летнего мальчика в Улан-Удэ убил его отчим
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Тело пропавшего ребёнка нашли в стиральной машине

В деле о гибели четырёхлетнего мальчика в Улан-Удэ появился главный подозреваемый. Им оказался отчим ребёнка; правоохранители уже задержали его и допросили.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ребёнок пропал из своего дома на улице Пристанская 27 апреля. Когда родные обратились в полицию, рассказали, что в последний раз мальчика видел его дедушка в обеденное время. Сразу же полицейские и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» развернули масштабные поиски. Поскольку рядом течёт Селенга, одной из версий был несчастный случай с утоплением.

Однако к вечеру 28 апреля ребёнка нашли мёртвым. Причём не где-нибудь на улице, где его искали, а в гараже, пристроенном к дому. Тело обнаружили внутри стиральной машинки.

Сегодня, 2 мая, стало известно, что ребёнок был убит; в преступлении подозревают его отчима.

Подробности трагедии раскрыли в следственном управлении СК России по Бурятии.

- По данным следствия, 27 апреля мальчик находился дома с сожителем матери. Мужчина за различные незначительные провинности в течение дня наносил ребёнку удары, в том числе по голове. Мальчик потерял сознание и скончался. Злоумышленник спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже. После сложил одеяло в детской кроватке таким образом, что оно имитировало формы ребёнка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтёры, - сообщили в следственном управлении.

Оказывается, пока шли поиски, семью проверяли на полиграфе. Во время исследования у сожителя матери и обнаружили реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребёнок. После этого провели дополнительный осмотр дома и надворных построек с использованием различной криминалистической техники. Так и обнаружили тело мальчика в стиральной машинке.

Установлено, что за последние несколько месяцев мужчина систематически избивал ребёнка.

Сейчас задержанному предъявлено обвинение по статьям «Убийство малолетнего» и «Истязание малолетнего». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
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