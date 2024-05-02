Гран-при выиграл детский сад №51
Впервые учреждения дошкольного образования Улан-Удэ состязались в конкурсе на лучшую развивающую предметно-пространственную среду «Территория детства – пространство возможностей». В конкурсе приняли участие 40 учреждений дошкольного образования столицы Бурятии.
Как сообщили в пресс-служба совета депутатов Улан-Удэ, 27 апреля в городском дворце детского творчества состоялась торжественная церемония закрытия конкурса и оглашение результатов. Призовые места распределились следующим образом:
Гран-при конкурса - детский сад №51;
Первое место – детский сад №96 «Калинка»;
Второе место - детский сад №56 «Теремок»;
Третье место – детский сад №72 «Аленушка».
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший детсад
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