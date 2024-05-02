В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие

Общество, Фото: администрация Закаменска

У юбиляра двое сыновей, трое внуков и четверо правнуков



1 мая в Бурятии маме, бабушке и прабабушке Прасковье Николаевне Петровой исполнилось 95 лет. Именинницу с праздником пришли поздравить представители отдела социальной защиты населения по Закаменскому району, советов ветеранов МО «Закаменский район» и МО ГП «Город Закаменск».



Родители юбиляра из села Нарын. В семье было три сестры и два брата. Всю трудовую жизнь в период строительства Закаменска и развития Джидинского вольфрамо-молибденового комбината имени 60-летия СССР Прасковья Николаевна отдала работе в артели наборщиком газеты «За металл», затем «Знамя труда». Затем именинница освоила новую для себя профессию швеи-мотористки, работала в комбинате бытового обслуживания.



Как сообщает администрация города Закаменск, Прасковья Николаевна имеет звание «Ветеран труда». За свою трудовую деятельность получила множество почётных грамот и награды как ударник социалистического соревнования и коммунистического труда.



Вместе с мужем Львом Сергеевичем Петровым, который проработал всю свою жизнь на Джидинском комбинате водителем автомобиля БелАЗ автобазы №2 автотранспортного цеха, вырастили двух сыновей: Сергея и Геннадия. Также в большой семье Петровых, возглавляемой Прасковьей Николаевной, трое внуков: Владимир, Людмила и Анна, а также четверо правнуков.



